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22 декабря, 10:07

В Кремле обратили внимание, что в ходе визита Зеленского в США не звучало призывов к миру

Песков: РФ сожалеет, что во время визита Зеленского в США не звучало призывов к миру

Москва сожалеет, что со стороны президентов США и Украины в ходе их встречи не прозвучало никаких реальных призывов к миру. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Не прозвучало ни одного слова, предостерегающего господина Зеленского от продолжения варварских обстрелов жилых домов в населённых пунктах Донбасса",  подчеркнул Песков.

Также он с сожалением констатировал, что ни Байден, ни Зеленский не сделали заявлений, которые можно было бы воспринимать "как потенциальную готовность прислушаться к озабоченностям России".

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Как рассказывал Лайф, в Белом доме у Зеленского состоялась двусторонняя встреча с Байденом. Лидера Украины раскритиковали за визит туда в свитере. Не обошлось без оговорок со стороны президента Штатов. Затем лидер Украины выступил на заседании обеих палат Конгресса. Это второй визит Зеленского в США в роли президента и первый с начала российской специальной военной операции на Украине.

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ТАСС / AP / Andrew Harnik

Александр Юнашев

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