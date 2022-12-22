В Кремле обратили внимание, что в ходе визита Зеленского в США не звучало призывов к миру

Москва сожалеет, что со стороны президентов США и Украины в ходе их встречи не прозвучало никаких реальных призывов к миру. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Не прозвучало ни одного слова, предостерегающего господина Зеленского от продолжения варварских обстрелов жилых домов в населённых пунктах Донбасса", — подчеркнул Песков.

Также он с сожалением констатировал, что ни Байден, ни Зеленский не сделали заявлений, которые можно было бы воспринимать "как потенциальную готовность прислушаться к озабоченностям России".