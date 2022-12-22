В Кремле обратили внимание, что в ходе визита Зеленского в США не звучало призывов к миру
Песков: РФ сожалеет, что во время визита Зеленского в США не звучало призывов к миру
Москва сожалеет, что со стороны президентов США и Украины в ходе их встречи не прозвучало никаких реальных призывов к миру. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Не прозвучало ни одного слова, предостерегающего господина Зеленского от продолжения варварских обстрелов жилых домов в населённых пунктах Донбасса", — подчеркнул Песков.
Также он с сожалением констатировал, что ни Байден, ни Зеленский не сделали заявлений, которые можно было бы воспринимать "как потенциальную готовность прислушаться к озабоченностям России".
Как рассказывал Лайф, в Белом доме у Зеленского состоялась двусторонняя встреча с Байденом. Лидера Украины раскритиковали за визит туда в свитере. Не обошлось без оговорок со стороны президента Штатов. Затем лидер Украины выступил на заседании обеих палат Конгресса. Это второй визит Зеленского в США в роли президента и первый с начала российской специальной военной операции на Украине.
ТАСС / AP / Andrew Harnik