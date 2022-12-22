Российские военные продолжают наступление на Донецком направлении

Российские военные продолжили наступление на Донецком направлении, уничтожив до 50 военнослужащих противника за сутки. Об этом сообщил в беседе с журналистами в четверг официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков. Среди потерь украинской стороны — два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.