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Регион
Опубликовано 22 декабря 2022, 10:14

Российские военные продолжают наступление на Донецком направлении

Генерал-лейтенант Конашенков сообщил о 50 уничтоженных украинских военных на Донецком направлении за сутки

Российские военные продолжили наступление на Донецком направлении, уничтожив до 50 военнослужащих противника за сутки. Об этом сообщил в беседе с журналистами в четверг официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков. Среди потерь украинской стороны — два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.

"На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия", сказал на брифинге представитель военного ведомства.

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Ранее стало известно, что во время наступления на Донецком направлении российские войска завладели новыми господствующими высотами и рубежами. Кроме того, наши военные успешно поразили пункт временной дислокации группы центра специальных операций "Юг" Вооружённых сил Украины.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Берковиц
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