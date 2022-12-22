Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 декабря, 10:14

Российские военные продолжают наступление на Донецком направлении

Генерал-лейтенант Конашенков сообщил о 50 уничтоженных украинских военных на Донецком направлении за сутки

Российские военные продолжили наступление на Донецком направлении, уничтожив до 50 военнослужащих противника за сутки. Об этом сообщил в беседе с журналистами в четверг официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков. Среди потерь украинской стороны — два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.

"На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия", сказал на брифинге представитель военного ведомства.

Войска России накрыли мощным огнём и лишили боевой техники 56 подразделений ВСУ

Войска России накрыли мощным огнём и лишили боевой техники 56 подразделений ВСУ

Ранее стало известно, что во время наступления на Донецком направлении российские войска завладели новыми господствующими высотами и рубежами. Кроме того, наши военные успешно поразили пункт временной дислокации группы центра специальных операций "Юг" Вооружённых сил Украины.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Берковиц

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров