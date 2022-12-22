В Кремле раскрыли, какое послание Путин передал Си Цзиньпину

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин регулярно обмениваются сообщениями, "которые передаются в ходе контактов". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Постоянно происходит обмен и рабочими посланиями, и другими месседжами, которые так или иначе передаются в ходе рабочих контактов", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Отвечая на вопрос о содержании послания, которое китайскому лидеру передал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Песков отметил, что сообщение касалось развития отношений между Москвой и Пекином, а также международной обстановки.