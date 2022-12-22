В Кремле раскрыли, какое послание Путин передал Си Цзиньпину
Песков: Обмен посланиями между Путиным и Си Цзиньпином проходит регулярно
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин регулярно обмениваются сообщениями, "которые передаются в ходе контактов". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Постоянно происходит обмен и рабочими посланиями, и другими месседжами, которые так или иначе передаются в ходе рабочих контактов", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Отвечая на вопрос о содержании послания, которое китайскому лидеру передал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Песков отметил, что сообщение касалось развития отношений между Москвой и Пекином, а также международной обстановки.
Напомним, накануне стало известно, что лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провёл переговоры с Си Цзиньпином и передал ему послание от президента Владимира Путина, в котором, в частности, "отмечается беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации, выражается уверенность в неизменном поступательном развитии межгосударственных и межпартийных связей".