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22 декабря, 10:12

В Кремле раскрыли, какое послание Путин передал Си Цзиньпину

Песков: Обмен посланиями между Путиным и Си Цзиньпином проходит регулярно

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин регулярно обмениваются сообщениями, "которые передаются в ходе контактов". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Постоянно происходит обмен и рабочими посланиями, и другими месседжами, которые так или иначе передаются в ходе рабочих контактов", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Отвечая на вопрос о содержании послания, которое китайскому лидеру передал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Песков отметил, что сообщение касалось развития отношений между Москвой и Пекином, а также международной обстановки.

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Напомним, накануне стало известно, что лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провёл переговоры с Си Цзиньпином и передал ему послание от президента Владимира Путина, в котором, в частности, "отмечается беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации, выражается уверенность в неизменном поступательном развитии межгосударственных и межпартийных связей".

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Кremlin.ru

Александр Юнашев

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