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22 декабря, 10:16

ВС РФ за сутки уничтожили 15 украинских бойцов на Купянском направлении

Российские военные ударили по позициям украинских бойцов на Купянском направлении в зоне СВО, в результате чего ВСУ потеряли 15 человек. Об этом доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в результате нанесения поражения по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населённых пунктов Кучеровка Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики уничтожено до 15 украинских военнослужащих", — сказал Конашенков.

По его словам, ВС РФ били как по живой силе, так и по военной технике ВСУ, в результате чего было уничтожено два автомобиля противника.

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Накануне в Минобороны отчитались об уничтожении свыше 30 бойцов украинских вооружённых сил на Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике.

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VK / Минобороны России

Максим Плетнёв

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