Пушилин заявил, что военные скоро полностью освободят Марьинку
Врио главы ДНР Денис Пушилин ожидает, что военные в ближайшее время полностью освободят населённый пункт Марьинка от бойцов ВСУ. Об этом он заявил ТАСС.
"Бои идут за оставшиеся участки Марьинки, противник цепляется, перекидывает резервы. Несмотря на это, мы видим определённые успехи. И совсем скоро ожидаем полностью освобождённую Марьинку", — заявил Пушилин.
Ранее Пушилин сообщал, что от военнослужащих ВСУ полностью был зачищен центр Марьинки.
ТАСС / Валерий Шарифулин