Зачем Польша готовит отправку сотен тысяч военных на Украину Польша может попытаться разом решить ряд внутренних проблем с помощью одного законопроекта, а также подвести базу под внешнюю экспансию. 109056 109056 Обложка © Flickr / Piotr Drabik

Польские наёмники на Украине – 2022

20 декабря в польский Сейм был внесён законопроект о снятии уголовной ответственности с поляков, служащих в ВСУ с февраля 2014 года без соответствующего разрешения.

Согласно действующему законодательству, польские граждане, желающие поступить на службу в иностранную армию, должны получить разрешение министра внутренних дел, а бывшие профессиональные военные — министра обороны. В противном случае они нарушают статью 141 своего Уголовного кодекса, за что им грозит от трёх месяцев до пяти лет лишения свободы.

Законопроект об освобождении наёмников от ответственности подписали депутаты от нескольких партий. В их числе правящая "Право и справедливость" и оппозиционная "Гражданская платформа", партия "Левые", политический блок Koalicja Polska и правые центристы из партии "Польша 2050".

Согласно законопроекту, служба в ВСУ граждан Польши или проживающих в республике иностранцев не будет считаться преступлением. Также будет внесён пункт о других воинских формированиях, подчинённых Киеву и признанных Польшей легитимными. А это значит, что участие в нацбате "Азов" после принятия закона будет считаться чем-то нормальным.

Судя по всему, ситуация с польскими наёмниками приобретает серьёзный оборот и правительство Польши решило подстраховаться. Чтобы понять весь драматизм ситуации, следует погрузиться в её контекст.

Сколько польских наёмников на Украине

Польские наёмники едут на Украину с 2014 года. Их поток увеличился с начала специальной военной операции. Они же составляют костяк, условно говоря, Иностранного добровольческого корпуса.

С февраля некоторые польские СМИ агитировали своих граждан вступать в ряды ВСУ. Издание PomocniLudzie весной открыло дискуссию на тему "Стоит ли ехать полякам на Украину".

Военные в отставке увидели в этом шанс тряхнуть стариной, молодёжь вдохновлялась соцсетями и блогами таких спорных фигур и лидеров мнений, как Януш Шеремет с позывным Козак, командовавшим взводом в Иностранном легионе теробороны Украины. Кто-то едет за деньгами, кто-то — за идею.

Во время допросов взятые в плен украинские военные признаются, что польские офицеры командуют в ВСУ, их используют в заградотрядах. Во многих штабах также командуют поляки.

Поступали новости о создании бронетанковой бригады имени Пшецлава Ланцкоронского, где командирами будут поляки. В ноябре польское издание Niezależny Dziennik Polityczny писало, что Польша начала вводить на Украину военный контингент, но пока под видом наёмников.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, большую часть наёмников всё-таки составляют профессиональные военные.

Чаще всего польские военнослужащие, которые воюют на Украине, выдают себя за наёмников и сотрудников ЧВК Алексей Леонков Военный эксперт

Но сейчас разделение на профессиональных военных и авантюристов из числа гражданских, решивших поиграть в войну, не столь принципиально важно.

Дело в том, что легально стать наёмником удаётся немногим. По данным Минобороны Польши, к концу октября 2022-го им поступило 34 заявления на вступление в ряды иностранной армии, 25 из них — в ВСУ. И лишь два из них рассмотрены положительно. Несколько больше положительных решений, а именно 14, вынесло МВДиА — Министерство внутренних дел и администрации Польши.

Эти люди и их семьи точно получат гарантии. А что будет с остальными? Долгое время правительство Польши закрывало на проблему наёмников глаза, надеясь, что всё и так рассосётся. Но ситуация накаляется.

Сколько польских наёмников погибло на Украине в 2022-м

В последнее время мировые СМИ всё чаще пишут о погибших на Украине польских наёмниках. До осени 2022-го об этом говорили крайне мало, даже о попавших в плен поляках в самой Польше никто из официальных лиц не заикался.

В конце декабря издание Niezależny Dziennik Polityczny написало, что с начала СВО на Украине погибло 1200 польских наёмников. Но, во-первых, с того момента прошёл почти месяц и о гибели польских наёмников сообщалось снова и снова. А во-вторых, статистике свойственно отставать от реальности.

Они уже более 1700 своих спецов потеряли "двухсотыми", примерно в два раза или даже в три раза больше — ранеными. А это уже речь идёт, грубо говоря, о шести-восьми тысячах семей, которым нужно решить финансовые вопросы. Потому что они потеряли кормильца, единственного сына Алексей Леонков Военный эксперт

4 декабря СМИ сообщили о гибели польских наёмников Кшиштофа Тыфеля и Яна Шеремета под Бахмутом (Артёмовском). 6 декабря информационный портал Onet.pl написал о смерти ещё одного польского наёмника — Даниэля Штибера — в окрестностях Сватова. Тот факт, что погиб сын крупного польского бизнесмена Мирослава Штибера, дал СМИ дополнительный повод растиражировать новость.

И тут мы подходим к ключевому моменту всей этой истории. На родине польские наёмники не имеют никакого официального статуса, кроме статуса преступников, нарушителей Уголовного кодекса. Общественное мнение Польши расколото как минимум на два лагеря: одни называют своих "диких гусей" героями, другие — предателями.

В этом гуле голосов звучат вопросы, проклятия и сожаления тех, кого правительство Польши никак не может игнорировать. Ведь это те самые семьи наёмников, которые в одночасье лишились своих кормильцев.

Планы Польши на Украину

По словам экспертов, легализация наёмничества также может говорить о том, что у польского командования свои планы на Украину. В марте этого года вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил , что на Украину нужно вводить миротворческую миссию НАТО. Это эвфемизм слова "экспансия". Западные партнёры не поддержали его наполеоновские планы, намекнув, что это трудно сделать с точки зрения международного права.

В июле Качиньский ушёл в отставку, но идея о том, что Польша может поучаствовать в каком-то крупном геополитическом проекте, легла на нужную почву. Идея о более явном вмешательстве в дела Украины стала набирать обороты. К этому можно приплюсовать пока не подтверждённые, но очень упрямые слухи о притязаниях поляков на часть Западной Украины.

А параллельно этому, возможно, преследуется цель замедлить внутренний раскол общества, в котором далеко не для всех польские наёмники — герои.

И в этом плане вспоминается июньское заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что "между Польшей и Украиной больше не будет границ".

Значит ли это, что скоро вылазки наёмников на Украину будут прикрываться не словами о "помощи слабому", а национальными интересами Польши? Возможно, сейчас подводится более серьёзная база под военное присутствие Польши на Украине. И публикации в СМИ о возможной подготовке захвата Западной Украины Польшей весной 2023 года могут выглядеть как предсказание.

И не стоит забывать, что, если компенсировать гибель польских наёмников должны те, кто их нанял, значит, это всё ляжет тяжким бременем на сам Киев, который де-факто и де-юре уже находится в финансовом рабстве у ЕС и США за "военную помощь".

Фото © Flickr / Defence Imagery Для чего Польша отправляет на Украину новых наёмников? 0 Хочет подмять под себя страну Для разжигания большой войны Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев