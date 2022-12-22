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22 декабря, 10:22

Российские войска уничтожили пункт ремонта американских буксируемых гаубиц в ДНР

Российские войска за минувшие сутки уничтожили пункт ремонта американских буксируемых гаубиц М-777 в Донецкой Народной Республике. Об этом проинформировал журналистов официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Птичье уничтожен пункт ремонта артиллерийских систем М-777", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, в районе посёлка Весёлое Херсонской области российскими бойцами была поражена украинская станция радиоэлектронной борьбы, добавил генерал-лейтенант.

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Ранее сообщалось, что российские военные продолжают наступление на Донецком направлении, уничтожив до 50 военнослужащих противника за сутки. Среди потерь украинской стороны — два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова

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