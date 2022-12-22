ВКС России сбили в ДНР два украинских истребителя МиГ-29 и один вертолёт Ми-8

В ДНР истребительная авиация ВКС России сбила два самолёта МиГ-29 и один вертолёт Ми-8 Вооружённых сил Украины. Об этом в четверг рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России сбито два самолёта МиГ-29 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Шевченко и Богатырь. Кроме того, в районе населённого пункта Доброполье Донецкой Народной Республики уничтожен украинский вертолёт Ми-8", — уточнил он.