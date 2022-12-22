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22 декабря, 10:21

ВКС России сбили в ДНР два украинских истребителя МиГ-29 и один вертолёт Ми-8

В ДНР истребительная авиация ВКС России сбила два самолёта МиГ-29 и один вертолёт Ми-8 Вооружённых сил Украины. Об этом в четверг рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России сбито два самолёта МиГ-29 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Шевченко и Богатырь. Кроме того, в районе населённого пункта Доброполье Донецкой Народной Республики уничтожен украинский вертолёт Ми-8", — уточнил он.

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Ранее Лайф сообщал о том, что российские военные ударили по позициям украинских бойцов на Купянском направлении в зоне СВО, в результате чего украинская сторона потеряла 15 бойцов.

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VK / Минобороны России

Илья Суриков

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