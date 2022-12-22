Песков уверен, что Медведев доложит Путину об итогах визита в Китай

"Господин Медведев в постоянном режиме общается с президентом. Я не знаю точно, был ли уже контакт и доклад по результатам поездки [в КНР]. Но у меня нет сомнений, что при первой возможности это произойдёт, поскольку это абсолютно регулярное общение", — сказал Песков, комментируя прошедший накануне визит Медведева в Пекин.