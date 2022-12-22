Песков уверен, что Медведев доложит Путину об итогах визита в Китай
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев представит доклад российскому лидеру Владимиру Путину об итогах поездки в Китай при первой возможности. Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, стороны взаимодействуют на регулярной основе.
"Господин Медведев в постоянном режиме общается с президентом. Я не знаю точно, был ли уже контакт и доклад по результатам поездки [в КНР]. Но у меня нет сомнений, что при первой возможности это произойдёт, поскольку это абсолютно регулярное общение", — сказал Песков, комментируя прошедший накануне визит Медведева в Пекин.
Напомним, в среду стало известно, что лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провёл переговоры с Си Цзиньпином и передал ему послание от президента Владимира Путина, в котором, в частности, "отмечается беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации, выражается уверенность в неизменном поступательном развитии межгосударственных и межпартийных связей".
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина