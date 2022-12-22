Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 декабря, 10:21

Песков не согласен с заявлением Пашиняна о невыполнении обязательств миротворцами РФ

Миротворцы РФ делают всё возможное для обеспечения порядка в зоне их ответственности и действуют в строгом соответствии с документами. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что российский миротворческий контингент якобы не выполняет своих обязательств в Нагорном Карабахе.

"Российские миротворцы делают всё возможное для того, чтобы обеспечивать порядок и спокойствие на тех территориях, на которых они работают, и действуют они исключительно в соответствии с духом и буквой тех документов, которые были подписаны между сторонами", — сказал пресс-секретарь российского лидера в беседе с журналистами.

Он подчеркнул, что Москва продолжит обсуждение этой темы с Ереваном.

Отметим, что Пашинян остался недоволен работой миротворцев по контролю за Лачинским коридором, при этом в невыполнении обязанностей РФ он обвинил Азербайджан.

Путин обсудил с Пашиняном вопросы региональной безопасности на переговорах в Бишкеке

Путин обсудил с Пашиняном вопросы региональной безопасности на переговорах в Бишкеке

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в 2023 году свои задачи продолжат выполнять войска России и миротворцы в Сирии и Нагорном Карабахе для сохранения мира и стабильности.

Обложка ©

Shutterstock

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров