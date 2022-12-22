Песков не согласен с заявлением Пашиняна о невыполнении обязательств миротворцами РФ

Миротворцы РФ делают всё возможное для обеспечения порядка в зоне их ответственности и действуют в строгом соответствии с документами. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что российский миротворческий контингент якобы не выполняет своих обязательств в Нагорном Карабахе.

"Российские миротворцы делают всё возможное для того, чтобы обеспечивать порядок и спокойствие на тех территориях, на которых они работают, и действуют они исключительно в соответствии с духом и буквой тех документов, которые были подписаны между сторонами", — сказал пресс-секретарь российского лидера в беседе с журналистами.

Он подчеркнул, что Москва продолжит обсуждение этой темы с Ереваном.

Отметим, что Пашинян остался недоволен работой миротворцев по контролю за Лачинским коридором, при этом в невыполнении обязанностей РФ он обвинил Азербайджан.