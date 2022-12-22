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22 декабря, 10:25

В России снимут адаптацию турецкого сериала, который показывают в 85 странах мира

В России снимут адаптацию турецкого сериала "Постучись в мою дверь"

В России снимут адаптацию известного турецкого сериала "Постучись в мою дверь", производством займётся компания "Медиаслово" в партнёрстве с холдингом "Газпром-медиа" и онлайн-кинотеатром Okko. Об этом сообщает ТАСС.

Местом действия российской версии сериала станет Москва. Удивят поклонников турецкого сериала и сюжетные отличия, которые никак не повлияют на общую драматургическую линию персонажей. Оригинальный сериал "Постучись в мою дверь" показывается в 85 странах мира и рассказывает историю девушки-флористки и бизнесмена, которые вынуждены изображать пару.

Добавим, что российскую версию сериала покажет телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатры Okko и Premier. Имена актёров, которые исполнят роли в адаптации, пока не называются.

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Обложка ©

"Постучись в мою дверь", режиссёры Алтан Дёнмез, Эндер Михлар, сценаристы Эрдем Ачикгёз, Ешим Чытак / Kinopoisk.ru

Артур Белкин

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