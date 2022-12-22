Первый канал назвал имена ведущих "Новогодней ночи – 2023"
Ведущими "Новогодней ночи" на Первом канале станут Пельш, Гузеева и Аверин
Ведущими "Новогодней ночи – 2023" на Первом канале станут Лариса Гузеева, Валдис Пельш, Максим Аверин, Вадим Галыгин, Анна Щербакова, Светлана Зейналова и другие. Об этом телеканал рассказал на своём сайте.
В сообщении указано, что вечер будет сопровождаться хитами нулевых, всего отобрано более 50 композиций от Григория Лепса, Лолиты, МакSим, Леонида Агутина, Филиппа Киркорова, групп "Руки Вверх", "Дискотека Авария" и так далее.
Телеканал уточнил, что для каждой композиции сняли отдельный номер-шоу в масштабных декорациях. Хиты представят в современном качестве с 3D-графикой.
Ранее Лайф писал о том, что в новогодней программе "Голубой огонёк" на канале "Россия-1", появятся военнослужащие, принимающие участие в СВО, и военные корреспонденты.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев