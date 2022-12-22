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Опубликовано 22 декабря 2022, 10:30
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За сутки российские войска нанесли удары по 57 артиллерийским подразделениям ВСУ

За сутки Вооружённые силы РФ нанесли удары по 57 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение 57 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 93 районах", — указал он.

ВС РФ за сутки уничтожили 15 украинских бойцов на Купянском направлении
ВС РФ за сутки уничтожили 15 украинских бойцов на Купянском направлении

Ранее Лайф писал о том, что российские войска за сутки уничтожили пункт ремонта американских буксируемых гаубиц М-777 в Донецкой Народной Республике. Кроме того, в районе населённых пунктов Сладкое в ДНР и Левадное, что в Запорожской области, были уничтожены две украинские диверсионные группы.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Илья Суриков
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