Почётными гостями "Голубого огонька" в этом году станут военкоры и герои СВО

В программе "Голубой огонёк", которая традиционно выходит в новогоднюю ночь на канале "Россия-1", появятся военнослужащие, принимающие участие в специальной операции на Украине, и военные корреспонденты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

"Почётными гостями "Огонька" станут герои России, прибывшие с передовой специальной военной операции", — говорится в сообщении.

Вести "огонёк" будут народные артисты Николай Басков и Ангелина Вовк, шоумен Андрей Малахов, спортивный комментатор Губерниев, а также телеведущие Татьяна Веденеева и Мария Ситтель.