Почётными гостями "Голубого огонька" в этом году станут военкоры и герои СВО
В программе "Голубой огонёк", которая традиционно выходит в новогоднюю ночь на канале "Россия-1", появятся военнослужащие, принимающие участие в специальной операции на Украине, и военные корреспонденты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.
"Почётными гостями "Огонька" станут герои России, прибывшие с передовой специальной военной операции", — говорится в сообщении.
Вести "огонёк" будут народные артисты Николай Басков и Ангелина Вовк, шоумен Андрей Малахов, спортивный комментатор Губерниев, а также телеведущие Татьяна Веденеева и Мария Ситтель.
В ходе шоу военкоры "России-1" Александр Сладков, Евгений Поддубный и Николай Долгачёв поздравят всех зрителей и россиян с Новым годом, также выступят кинорежиссёр Карен Шахназаров, актёр Евгений Миронов, телеведущие Александр Мясников, Борис Корчевников и другие российские звёзды.
Кстати, ранее Лайф писал, что на российском телевидении в этом году не стоит ждать традиционного новогоднего "Голубого огонька". Об этом, как сочли журналисты, намекнул народный артист РСФСР Лев Лещенко, отметив, что на съёмки шоу его пока не приглашали. Однако позже сам он опроверг слухи об отмене новогодних "Голубых огоньков".
ТАСС / Вячеслав Прокофьев