Передача российских удобрений беднейшим государствам до сих пор продвигается с трудом и заминками. Украина продолжает вовсю трубить о "саботаже" зерновой сделки со стороны России, при этом необходимо помнить, что именно Киев использовал гуманитарный коридор в военных целях. Об этом говорится в распространённом сообщении МИД РФ.

В ведомстве отметили, что Киев всё чаще обвиняет Москву в неэффективном выполнении договорённостей. В частности, украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков, видимо, "позабыв", что украинская сторона использовала коридор для ударов по Черноморскому флоту, заявляет, что Москва якобы саботирует часть зерновой сделки.

"Кроме того, именно украинцы "нагоняют" сухогрузы в порт Стамбула, преследуя исключительно корыстные цели продать "побольше и поскорее". Тем самым искусственно провоцируют создание большого скопления судов в гавани и ажиотаж вокруг темпов проверки", — добавили в министерстве.