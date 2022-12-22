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22 декабря, 17:43

В Германии задержали сотрудника спецслужб по подозрению в шпионаже в пользу России

В Берлине задержали сотрудника немецких спецслужб по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает издание Spiegel.

Задержание Карстена Л. состоялось 21 декабря и было санкционировано Прокуратурой ФРГ. Его подозревают в передаче российской спецслужбе информации, полученной в рамках профессиональной деятельности. Федеральная разведывательная служба Германии сама выявила предполагаемый случай госизмены и провела внутреннее расследование, заявил руководитель ведомства Бруно Каль.

"Когда подозрения подтвердились, была проинформирована Генпрокуратура", — отметил он.

В квартире и на рабочем месте Карстена Л. прошли обыски. Данный инцидент, как считают журналисты немецкого издания, может стать одним из крупнейших шпионских дел в истории Федеральной разведывательной службы ФРГ.

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А в начале декабря в Германии арестовали 25 человек, подозреваемых якобы в подготовке госпереворота. Позже появилась информация, что задержанные, среди которых есть одна гражданка России, якобы пытались заручиться российской поддержкой, однако в Посольстве РФ опровергли данные утверждения.

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Unsplash

Наталья Исакова

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