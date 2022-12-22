В Германии задержали сотрудника спецслужб по подозрению в шпионаже в пользу России
В Берлине задержали сотрудника немецких спецслужб по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает издание Spiegel.
Задержание Карстена Л. состоялось 21 декабря и было санкционировано Прокуратурой ФРГ. Его подозревают в передаче российской спецслужбе информации, полученной в рамках профессиональной деятельности. Федеральная разведывательная служба Германии сама выявила предполагаемый случай госизмены и провела внутреннее расследование, заявил руководитель ведомства Бруно Каль.
"Когда подозрения подтвердились, была проинформирована Генпрокуратура", — отметил он.
В квартире и на рабочем месте Карстена Л. прошли обыски. Данный инцидент, как считают журналисты немецкого издания, может стать одним из крупнейших шпионских дел в истории Федеральной разведывательной службы ФРГ.
А в начале декабря в Германии арестовали 25 человек, подозреваемых якобы в подготовке госпереворота. Позже появилась информация, что задержанные, среди которых есть одна гражданка России, якобы пытались заручиться российской поддержкой, однако в Посольстве РФ опровергли данные утверждения.
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