В Германии задержали сотрудника спецслужб по подозрению в шпионаже в пользу России

В Берлине задержали сотрудника немецких спецслужб по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает издание Spiegel.

Задержание Карстена Л. состоялось 21 декабря и было санкционировано Прокуратурой ФРГ. Его подозревают в передаче российской спецслужбе информации, полученной в рамках профессиональной деятельности. Федеральная разведывательная служба Германии сама выявила предполагаемый случай госизмены и провела внутреннее расследование, заявил руководитель ведомства Бруно Каль.

"Когда подозрения подтвердились, была проинформирована Генпрокуратура", — отметил он.