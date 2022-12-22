Зеленский вернулся на Украину после встречи с Байденом

Украинский лидер Владимир Зеленский вернулся в Киев после встречи с американским президентом Джо Байденом. Как сообщает AFP, кроме этого глава Незалежной успел встретиться и с польским коллегой Анджеем Дудой в Польше.

Агенство со ссылкой на пресс-секретаря Сергея Никифорова сообщает, что Зеленский пересёк границу Украины после "короткой остановки" в Польше. Другие детали встречи не приводятся.

Как рассказывал Лайф, в Белом доме у Зеленского состоялась двусторонняя встреча с Байденом. Лидера Украины раскритиковали за визит туда в свитере. Не обошлось без оговорок со стороны президента Штатов. Затем лидер Украины выступил на заседании обеих палат Конгресса. Это второй визит Зеленского в США в роли президента и первый с начала российской специальной военной операции на Украине.