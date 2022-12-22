Путин назвал повышение уровня реальных зарплат в стране главным вопросом
Повышение уровня реальных зарплат в стране на данный момент является главным вопросом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами. Он подчеркнул, что Россия в состоянии сделать шаг в этом направлении.
"Мы, конечно, должны решить главный вопрос — нам нужно повышать уровень реальной заработной платы граждан. Это совершенно очевидно", — сказал российский лидер.
Ранее Путин заявил, что в целом Россия прошла 2022 год достаточно уверенно. Он отметил, что у страны нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что нынешняя ситуация помешает реализовывать планы на будущее.
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LIFE/Павел Баранов