Путин назвал повышение уровня реальных зарплат в стране главным вопросом

Повышение уровня реальных зарплат в стране на данный момент является главным вопросом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами. Он подчеркнул, что Россия в состоянии сделать шаг в этом направлении.

"Мы, конечно, должны решить главный вопрос — нам нужно повышать уровень реальной заработной платы граждан. Это совершенно очевидно", — сказал российский лидер.