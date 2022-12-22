Путин ограничил исполнение обязательств "Газпрома" перед компаниями из недружественных стран
Президент России Владимир Путин ограничил исполнение обязательств "Газпрома" и его дочерних предприятий перед иностранными компаниями из недружественных государств. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации. Указ запрещает "Газпрому" до 1 октября 2023 года покупать топливо и услуги у совместных предприятий с австрийской OMV и германской Wintershall Dea по цене выше установленной Правительством РФ.
Запрет касается оплаты поставок природного газа, газового конденсата и услуг, связанных с их добычей, на Южно-Русском месторождении и ачимовских залежах Уренгойского месторождения, говорится в документе.
При этом предельная цена для покупки газа и газового конденсата с этих месторождений ещё не установлена. Сделать это поручено кабмину в течение ближайших десяти дней.
Ранее Владимир Путин проанонсировал, что в начале следующей недели подпишет указ о введении ответных мер на искусственное ограничение предельных цен на нефть. Он отметил, что данные меры будут носить скорее предупредительный характер, поскольку Россия от введения этого потолка ничего не теряет.