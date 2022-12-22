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22 декабря, 17:07

Путин ограничил исполнение обязательств "Газпрома" перед компаниями из недружественных стран

Президент России Владимир Путин ограничил исполнение обязательств "Газпрома" и его дочерних предприятий перед иностранными компаниями из недружественных государств. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации. Указ запрещает "Газпрому" до 1 октября 2023 года покупать топливо и услуги у совместных предприятий с австрийской OMV и германской Wintershall Dea по цене выше установленной Правительством РФ.

Запрет касается оплаты поставок природного газа, газового конденсата и услуг, связанных с их добычей, на Южно-Русском месторождении и ачимовских залежах Уренгойского месторождения, говорится в документе.

При этом предельная цена для покупки газа и газового конденсата с этих месторождений ещё не установлена. Сделать это поручено кабмину в течение ближайших десяти дней.

Путин — о потолке цен: Запад привык грабить другие страны, это "атавизм колониализма"

Путин — о потолке цен: Запад привык грабить другие страны, это "атавизм колониализма"

Ранее Владимир Путин проанонсировал, что в начале следующей недели подпишет указ о введении ответных мер на искусственное ограничение предельных цен на нефть. Он отметил, что данные меры будут носить скорее предупредительный характер, поскольку Россия от введения этого потолка ничего не теряет.

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Kremlin.ru

Алексей Берковиц

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