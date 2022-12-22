Путин сообщил, что Россия ничего не теряет от введения потолка цен на нефть

Президент России Владимир Путин в начале следующей недели подпишет указ о введении ответных мер на искусственное ограничение предельных цен на газ, принятое в Европе. Об этом рассказал сам российский лидер во время общения с журналистами после заседания Госсовета в четверг.

"Указ, я думаю, подпишу в понедельник-вторник, но это предупредительные меры, потому что какой бы то ни было индивидуальный ущерб для России, российской экономики и ТЭК не просматривается. Мы примерно и продаём по тем ценам, которые установлены в виде потолка. Мы ничего не теряем, потерь для России нет", — сказал российский лидер.