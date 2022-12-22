Путин сообщил, что Россия ничего не теряет от введения потолка цен на нефть
Путин проанонсировал, что вскоре подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на нефть
Президент России Владимир Путин в начале следующей недели подпишет указ о введении ответных мер на искусственное ограничение предельных цен на газ, принятое в Европе. Об этом рассказал сам российский лидер во время общения с журналистами после заседания Госсовета в четверг.
По словам главы государства, данные меры будут носить скорее предупредительный характер, поскольку Россия от введения этого потолка ничего не теряет.
"Указ, я думаю, подпишу в понедельник-вторник, но это предупредительные меры, потому что какой бы то ни было индивидуальный ущерб для России, российской экономики и ТЭК не просматривается. Мы примерно и продаём по тем ценам, которые установлены в виде потолка. Мы ничего не теряем, потерь для России нет", — сказал российский лидер.
Лайф также писал, что 5 декабря вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из РФ на уровне в 60 долларов за баррель. После этого цены на сырьё стали падать, а у берегов Турции образовалась пробка из танкеров. В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что рестрикция не принесёт России ощутимого ущерба. В Кремле анонсировали скорый ответ на данные ограничения.
LIFE / Павел Баранов