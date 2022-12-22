Путин заявил, что украинский ВПК стремительно движется к обнулению

Военно-промышленный комплекс Украины стремительно движется к полному обнулению, если ещё этого не достиг. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции.

"Наши запасы — мы их тратим. Это понятно. Я не буду говорить, сколько в день. Это большие цифры. Но разница между нами и теми, кто нам противостоит, в том, что украинский ВПК, он если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется", — сказал он.

Путин также отметил, что Россия не будет наращивать ВПК в ущерб экономике. Он подчеркнул, что страна за последние десятилетия развивала промышленность, сейчас у нас есть, например, барражирующие боеприпасы, беспилотники.