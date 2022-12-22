Путин предложил "ширше и глыбже" посмотреть на роль США в украинском кризисе

Американские власти давно вовлечены в процессы, происходившие на советском и постсоветском пространстве. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя роль Вашингтона в конфликте на Украине. Глава государства напомнил, что ещё во времена СССР в США работали институты по Незалежной.

"Я бы, позвольте пошутить, посмотрел бы на эту проблему "ширше и глыбже". <...> США уже давно вовлечены в этот вопрос. Ещё в советские времена работали институты по Украине", — сказал глава государства в ходе пресс-конференции по итогам заседания Госсовета по вопросам реализации молодёжной политики, отвечая на вопросы журналистов.