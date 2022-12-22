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Опубликовано 22 декабря 2022, 16:09

Путин заявил, что США "стравили" Россию и Украину

Путин: США добились результата, растащив и стравив русский и украинский народы

Президент Владимир Путин рассказал, как США потратили годы на то, чтобы вбить клин между русским и украинским народами. Речь об этом зашла во время его общения с журналистами после заседания Госсовета в четверг.

Российский лидер отметил, что наши исторические и духовные корни должны быть сильнее, чем то, что нас растаскивает. По словам Путина, в этом плане Запад достиг результата, особенно очевидно это стало, когда к власти на Украине пришли люди крайне националистических взглядов.

"С помощью этих сил, несмотря на все наши усилия, эта разобщённость, она увеличивалась и увеличилась. Как я уже сказал когда-то, сначала нас растащили, разобщили, а потом стравили. В этом смысле они добились результата. А мы в этом смысле потерпели известное фиаско", отметил он.

Военные с передовой передали Путину, что сделают всё для победы
Военные с передовой передали Путину, что сделают всё для победы

Ранее Путин повторил, что специальная военная операция стала мерой вынужденной и необходимой, а российские военные действуют достойно, защищая прежде всего наших людей.

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LIFE

Марина Калегина
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