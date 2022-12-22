Путин заявил, что США "стравили" Россию и Украину

Президент Владимир Путин рассказал, как США потратили годы на то, чтобы вбить клин между русским и украинским народами. Речь об этом зашла во время его общения с журналистами после заседания Госсовета в четверг.

Российский лидер отметил, что наши исторические и духовные корни должны быть сильнее, чем то, что нас растаскивает. По словам Путина, в этом плане Запад достиг результата, особенно очевидно это стало, когда к власти на Украине пришли люди крайне националистических взглядов.

"С помощью этих сил, несмотря на все наши усилия, эта разобщённость, она увеличивалась и увеличилась. Как я уже сказал когда-то, сначала нас растащили, разобщили, а потом стравили. В этом смысле они добились результата. А мы в этом смысле потерпели известное фиаско", — отметил он.