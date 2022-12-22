Военные с передовой передали Путину, что сделают всё для победы
Глава регионального исполкома ОНФ в ДНР Тараненко передал президенту Путину послание бойцов с передовой
Российские военнослужащие с передовой попросили передать президенту Владимиру Путину, что они сделают всё для победы. Об этом на большом заседании Госсовета в четверг рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Донецкой Народной Республике Владимир Тараненко.
"Парни просили вам передать, что они сделают всё для победы. А побеждает тот, за кем правда", — сказал он, обращаясь к российскому лидеру.
Тараненко рассказал, что всю последнюю неделю ездил по позициям и развозил бойцам "новогодние подарки". Так, солдаты были дополнительно обеспечены "нивами", полевыми банями, тепловизорами, противодронными ружьями и квадрокоптерами.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что волонтёры, которые по зову сердца отправились помогать людям в зоне специальной военной операции, достойны наивысших наград.
ТАСС / Иван Высочинский