Фотовитрина и новый профиль: "Одноклассники" представили обновления для создателей контента

Социальная сеть "Одноклассники" в специальном фильме OK.Update презентовала крупные обновления контентной платформы, которые ждут пользователей в 2023 году. В первую очередь изменится отображение контента в мобильных приложениях — представлена концепция полноэкранной ленты, новый профиль с фокусом на публикациях пользователя и обновлённая система комментариев. Также авторы получат новые возможности для работы с содержанием публикаций и аудиторией.

Лента новостей приобретёт новый вид: теперь любые посты будут отображаться в полноэкранном режиме вне зависимости от формата. Так, квадратные фотографии, горизонтальные и вертикальные видео, текстовые посты буду представлены как "один экран — одна публикация", без полей и лишних элементов. А перелистывать их можно будет с помощью свайпа. Кроме того, будет возможность переключения между тёмной и светлой темами.

Обновится и профиль пользователя. Так, в OK.Update социальная сеть представила новую страницу, дизайн которой также сосредоточен вокруг контента. В первую очередь будут показываться фотографии, видео и посты владельца аккаунта, а не его реакции на контент друзей или групп. Лента публикаций в течение 2023 года получит все преимущества новой концепции ленты новостей "Одноклассников". Кроме того, в ближайшее время главная страница профиля станет лаконичнее и будет отражать только самую главную информацию о человеке.

Также изменятся возможности для реакции на контент со стороны аудитории. Комментарии в мобильных приложениях будут отображаться прямо в ленте, больше не надо будет переходить на отдельный экран, а новая двухуровневая система упростит авторам публикаций работу с обратной связью. Кроме того, появятся реакции, которые помогут быстро реагировать на ту или иную фразу без необходимости отправлять лишние комментарии.

А в сервисе "Увлечения", который был запущен в сентябре 2022 года, появится новая уникальная система рекомендаций на базе нейронных сетей. Она будет анализировать не только общую активность пользователя, но и его вовлечённость даже в самые узкие тематики. С новыми рекомендациями юзерам будет ещё интереснее смотреть контент, а авторы смогут увеличить охват максимально релевантной аудитории.

"Одноклассники" полностью переосмыслили сервис "Фото": он превратится в настоящую творческую студию для работы со своими снимками или вдохновения на создание нового визуального контента. Можно будет редактировать и публиковать фото или собирать их в альбом для удобства работы в едином разделе, не покидая страницу фотовитрины. А сервис "Воспоминания" не только предложит сгенерированный нейросетью клип из снимков пользователя, но и позволит сделать из подходящих фото собственное видео под музыку.

Появится и новый инструмент — рейтинг авторов. Он поможет создателям контента оценить отношение аудитории к их публикациям по четырём ключевым метрикам и понять, как улучшить свою группу. Рейтинг отображается в формате диаграммы и в процентах демонстрирует активность, одобрение, вовлечённость и разнообразие группы, которые можно сравнить с показателями других авторов той же тематики. Расчёт обновляется еженедельно, что позволяет регулярно получать оценку контента на платформе.