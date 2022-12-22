Пёс по кличке Цыган стал лучшим следопытом в России в городских условиях

Служебная овчарка по кличке Цыган признан лучшим следопытом в России. Он и кинолог с 20-летним стажем Наталья Толстых победили в номинации "Розыскной профиль" на всероссийском профессиональном конкурсе по многоборью среди кинологов в Чувашии.

Псу четыре года, он попал в питомник для собак-следователей ещё будучи годовалым щенком. Через год тренировок он приступил к работе и до сих пор справляется с ней отлично — помогает раскрывать кражи, грабежи и разбои в городских условиях. В последний раз он взял след преступника на расстоянии 350 метров.

"Цыган помог вычислить грабителя. Мужчина на остановке выдернул у молодого человека из рук телефон и скрылся в неизвестном направлении. Свидетелей практически не было. Цыган взял след и привёл оперативников к автозаправке, которая была расположена в 350-метрах", — рассказала Наталья в беседе с kp.ru.

Кинолог называет своего четвероногого напарника спокойным и уравновешенным. Она призналась, что очень к нему привязана и даже забирает его из питомника на выходные.