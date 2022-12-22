iFly согласовала необходимые для полётов в Египет документы

Авиакомпания iFly согласовала все необходимые документы с Федеральным агентством воздушного транспорта (ФАВТ) и властями Иордании, что позволит ей возобновить выполнение рейсов в Египет. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе туроператора Tez Tour.