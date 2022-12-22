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22 декабря, 14:58

iFly согласовала необходимые для полётов в Египет документы

iFly согласовала все документы с ФАВТ Иордании для продолжения рейсов в Египет

Авиакомпания iFly согласовала все необходимые документы с Федеральным агентством воздушного транспорта (ФАВТ) и властями Иордании, что позволит ей возобновить выполнение рейсов в Египет. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе туроператора Tez Tour.

Полёты в Египет перевозчик может возобновить уже 24 декабря, о чём авиакомпания уведомила Tez Tour. Случится это, если iFly получит оперативное разрешение Росавиации.

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Ранее Лайф писал, что рейсы iFly из Внуково в Египет были отменены 15 декабря из-за ограничения полётов в воздушном пространстве Иордании. Авиакомпания пыталась перестроить маршрут и пролететь над Сирией, однако в Росавиации увидели существенные недочёты в таком предложении перевозчика. В итоге iFly изначально отменила рейсы в Египет до 19 декабря, позднее продлив меру до 21 декабря.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин

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