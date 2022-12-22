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22 декабря, 14:56

Перечислены факторы, которые могут спровоцировать глаукому и потерю зрения

Профессор Панова: Сахарный диабет и курение провоцируют появление глаукомы

Сахарный диабет и курение провоцируют появление такого заболевания, как глаукома. Подробнее об этом рассказала профессор, заслуженный врач РФ Ирина Панова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Вредные привычки, в частности курение, сердечно-сосудистая патология, сопутствующий сахарный диабет, они, конечно, провоцируют и утяжеляют течение глаукомы", — сказала она.

По словам специалиста, выделяется первичная и вторичная глаукома. Первый вариант диагностировать сложнее, поскольку он вызван генетическими факторами, и в этом случае большую роль играет наследственность. Вторичная же развивается из-за различных заболеваний. При закрытоугольной глаукоме появляются радужные круги перед глазами и бывают боли в них. Причём обычно симптомы дают о себе знать вечером. А открытую глаукому человек чувствует реже.

Панова посоветовала регулярно измерять внутриглазное давление, закрывая поочерёдно глаза рукой и обращая внимание на радужные круги, появление искр или завесы. Это необходимо для своевременной диагностики глаукомы. Согласно статистике, от этого заболевания страдает 2–3% населения Земли. Если его не лечить, то есть риск потерять зрение.

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Светлана Оперук
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