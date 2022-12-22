"Не знаю, как с ним общаться": Могилевец рассказал об отношениях с Кержаковым

Бывший полузащитник сборной России и "Пари Нижний Новгород" Павел Могилевец рассказал, что не нашёл контакта с Александром Кержаковым, который руководил нижегородским клубом в сезоне 2021/2022. С ним же футболист играл и за "Зенит".

"С Кержаковым я особо не общался, когда мы вместе были и в "Зените". Я даже не знаю, как с ним нужно общаться. Переходил в "Нижний" просто потому, что у меня не было других предложений из РПЛ, а не к Кержакову", — сказал Могилевец в беседе с Sport24.

Он добавил, что Кержаков общался с игроками по минимуму. По его словам, за него всё делали помощники. Футболист считает, что Кержаков хотел выстроить такую структуру, в которой он был бы менеджером и руководил командой только на матчах.