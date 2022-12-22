Дерматолог назвала простой способ профилактики пигментных пятен
Врач Мошкова призвала использовать солнцезащитный крем для профилактики пигментных пятен
Сейчас в медицине есть много разных методик удаления пигментных пятен, например лазерные технологии. Об этом рассказала врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Однако не стоит забывать о профилактике таких изменений кожи.
"Единственная верная профилактика — это использовать солнцезащитный крем", — сказала специалист.
По словам Мошковой, бороться с пигментными пятнами можно и с помощью наружной терапии — кремов с кислотами и пилингов. Подойдут средства с содержанием солодки, арбутина, азелаиновой кислоты. Она подчеркнула, что пигментация — сложная проблема в дерматологии, и если есть склонность к таким изменениям кожи, то, скорее всего, они будут появляться.
Против прыщей и целлюлита: Названа популярная процедура, которая убирает сразу несколько косметических проблем
Ранее косметолог Мария Аветисова перечислила ошибки в уходе за кожей лица, приводящие к раннему старению. Так, например, она рекомендовала не злоупотреблять пилингами и не загорать на солнце и особенно — в солярии.
Новости
Линникова призналась, что на 100% готова представлять Россию на "Мисс Вселенная — 2022"
сегодня в 14:40
В Петербурге более 70% учеников начальной школы ушли на каникулы из-за гриппа и ОРВИ
сегодня в 14:38
Армения попросила перенести встречу с главами МИД РФ и Азербайджана из-за ситуации в Карабахе
сегодня в 14:27
Shutterstock