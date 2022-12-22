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22 декабря, 14:40

Дерматолог назвала простой способ профилактики пигментных пятен

Врач Мошкова призвала использовать солнцезащитный крем для профилактики пигментных пятен

Сейчас в медицине есть много разных методик удаления пигментных пятен, например лазерные технологии. Об этом рассказала врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Однако не стоит забывать о профилактике таких изменений кожи.

"Единственная верная профилактика — это использовать солнцезащитный крем", — сказала специалист.

По словам Мошковой, бороться с пигментными пятнами можно и с помощью наружной терапии — кремов с кислотами и пилингов. Подойдут средства с содержанием солодки, арбутина, азелаиновой кислоты. Она подчеркнула, что пигментация — сложная проблема в дерматологии, и если есть склонность к таким изменениям кожи, то, скорее всего, они будут появляться.

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Ранее косметолог Мария Аветисова перечислила ошибки в уходе за кожей лица, приводящие к раннему старению. Так, например, она рекомендовала не злоупотреблять пилингами и не загорать на солнце и особенно — в солярии.

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Варвара Романова
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