Дерматолог назвала простой способ профилактики пигментных пятен

Сейчас в медицине есть много разных методик удаления пигментных пятен, например лазерные технологии. Об этом рассказала врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Однако не стоит забывать о профилактике таких изменений кожи.

"Единственная верная профилактика — это использовать солнцезащитный крем", — сказала специалист.

По словам Мошковой, бороться с пигментными пятнами можно и с помощью наружной терапии — кремов с кислотами и пилингов. Подойдут средства с содержанием солодки, арбутина, азелаиновой кислоты. Она подчеркнула, что пигментация — сложная проблема в дерматологии, и если есть склонность к таким изменениям кожи, то, скорее всего, они будут появляться.