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22 декабря, 14:27

Армения попросила перенести встречу с главами МИД РФ и Азербайджана из-за ситуации в Карабахе

МИД Армении попросил перенести встречу главы ведомства Арарата Мирзояна с российским коллегой Сергеем Лавровым и руководителем азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхуном Байрамовым из-за ситуации с блокировкой Лачинского коридора. Об этом госагентству "Арменпресс" заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"Очевидно, что приоритетом работы министра иностранных дел Арарата Мирзояна на данный момент является решение вопросов по возобновлению беспрепятственной работы Лачинского коридора в соответствии с трёхсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года и проблем, возникших в результате гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе", — пояснил он.

Представитель ведомства отметил, что своё согласие на участие во встрече Ереван дал две недели назад, до обострения ситуации в Лачинском коридоре. Кроме того, он напомнил, что Армения, несмотря на это, передала Азербайджану свои предложения по мирному договору.

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Ранее в МИД РФ сообщили, что Ереван отказался от участия в трёхсторонней встрече министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Артур Белкин

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