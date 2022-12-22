Красноярский губернатор Усс заявил о невиновности задержанного в Италии сына Артёма
Губернатор Красноярского края Александр Усс уверен в невиновности сына Артёма, который был задержан в Италии. Он убеждён, что данная ситуация должна в скором времени разрешиться. Его слова приводит телеканал "Звезда".
"Действительно, это для нас большая проблема, и как отца вы меня прекрасно понимаете. Поэтому я надеюсь, что это недоразумение на самом деле будет разрешено, поскольку я уверен, что мой сын ни в чём не виноват", — сказал Усс.
Губернатор также рассказал, что уже в январе состоится апелляционный суд первой инстанции. Представленные там правовые аргументы, по его мнению, дают основания верить в положительное решение проблемы.
Напомним, что 19 октября Минюст США сообщил о предъявлении обвинений в уклонении от санкций и отмывании денег пяти гражданам России, в том числе сыну губернатора Красноярского края Артёму Уссу. Он был арестован в Италии и теперь, как сообщали местные СМИ, ждёт экстрадиции в США. Сам губернатор Красноярского края Александр Усс счёл политическими обвинения, предъявленные США его сыну. В конце октября стало известно, что Усс объявлен в федеральный розыск и в России. Мещанский суд Москвы санкционировал заочный арест Артёма Усса в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере.
Новости
ТАСС / Владимир Гердо