Красноярский губернатор Усс заявил о невиновности задержанного в Италии сына Артёма

Губернатор Красноярского края Александр Усс уверен в невиновности сына Артёма, который был задержан в Италии. Он убеждён, что данная ситуация должна в скором времени разрешиться. Его слова приводит телеканал "Звезда".

"Действительно, это для нас большая проблема, и как отца вы меня прекрасно понимаете. Поэтому я надеюсь, что это недоразумение на самом деле будет разрешено, поскольку я уверен, что мой сын ни в чём не виноват", — сказал Усс.

Губернатор также рассказал, что уже в январе состоится апелляционный суд первой инстанции. Представленные там правовые аргументы, по его мнению, дают основания верить в положительное решение проблемы.