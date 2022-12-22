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22 декабря, 14:06

Путин предложил разработать и ввести академический курс по основам государственности

Российской молодёжи необходимо дать опору в виде достоверных знаний, а для этого нужно разработать и ввести академический курс по истории и основам государственности РФ, заявил президент Владимир Путин во время выступления на Госсовете по вопросам реализации молодёжной политики.

"Наша задача — дать молодым людям России прочную опору в виде достоверных знаний, и с этой целью в том числе разработать и внедрить в учебные процессы отдельный академический курс, посвящённый истории и основам российской государственности", — сказал он.

Путин подчеркнул, что сейчас особенно важны проекты просветительской направленности и инструменты для их реализации есть. Это тематические занятия в школах, кружках дополнительного образования, военно-патриотических и исторических клубах.

Путин: В работе с молодёжью нужно исключить формализм и казёнщину

Путин: В работе с молодёжью нужно исключить формализм и казёнщину

Ранее президент России заявил, что молодёжь страны попала под шквал информационных атак в нынешней ситуации. Это информационное противоборство всегда имело место, но сейчас приобрело особо острый характер, отметил он.

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Kremlin.ru

Варвара Романова

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