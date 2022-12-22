Путин: В работе с молодёжью нужно исключить формализм и казёнщину

В работе с молодым поколением России следует исключить формализм и казёнщину, действовать надо тонко и деликатно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на Госсовете по вопросам молодёжной политики.

По его словам, всемирная система поддержки молодёжи должна действовать по всей России. Молодые люди должны получать качественное всестороннее образование, иметь возможность устроиться на работу и чувствовать поддержку государства при рождении детей и покупке недвижимости.

"В работе с молодёжью надо исключить формализм и казёнщину. Надо чётко слышать запросы молодых, учитывать, что молодёжь многонациональна, представляет разные конфессии. Поэтому действовать надо тонко и деликатно!" — подчеркнул глава государства.