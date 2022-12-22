Путин в рамках "Ёлки желаний" исполнит две мечты мальчика Саши из Запорожской области

Президент России Владимир Путин в рамках акции "Ёлка желаний" исполнит мечты трёх детей, в частности два желания восьмилетнего мальчика Александра из Запорожской области. Шары российский лидер вытянул во время посещения Дома молодёжи.

Путин исполнит желания трёх детей в рамках акции "Ёлка желаний". Видео © LIFE

"Мечтает побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. <...> Отлично, так мы и сделаем", — сказал Путин.

Он также отметил, что дом Деда Мороза находится не в Крыму, но оба желания мальчика будут исполнены. А восьмилетняя Агата из Курганской области поделилась, что хочет увидеть северное сияние и прокатиться на оленях. Путин похвалил девочку за такую мечту и пообещал, что её обязательно "прокатят". Шестилетний же Давид из Ставропольского края загадал посетить военную академию вооружённых сил.

"Я думаю, что всё мы сделаем, причём постараемся сделать достаточно быстро", — заключил российский лидер.

В этом году открытки на ёлке представлены трёх видов: синие открытки с желаниями детей военнослужащих, зелёные открытки с желаниями детей, проживающих в новых субъектах РФ, красные открытки с желаниями детей с особенностями здоровья.