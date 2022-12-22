Кучера раскритиковал творчество Милохина, заявив, что тиктокер неинтересен даже его детям

Актёр Оскар Кучера испытывает испанский стыд за творчество тиктокера Дани Милохина. Об этом он рассказал в беседе с "Газетой.ru".

"Не понимаю, каким образом безграмотные, не умеющие говорить и петь люди становятся такими популярными. Недавно я задумался: "А может, завидую?" Нет. Это называется испанский стыд", — поделился он.

Артист также признался, что его дети тоже не понимают творчество Милохина и вообще особо не следят за блогерами. Так, дочка может что-то посмотреть по косметологии, а один из сыновей интересуется музыкой, но не той, которую делает Милохин.