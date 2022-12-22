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22 декабря, 13:22

Кучера раскритиковал творчество Милохина, заявив, что тиктокер неинтересен даже его детям

Оскар Кучера назвал испанским стыдом творчество Дани Милохина

<p>Обложка © LIFE / Марат Абулхатин, © VK / <a href="https://sun1-54.userapi.com/impg/lLbuPRvY65heV4aMFrvsRomY7dgBriR355u1iA/7TSvh8FYDhM.jpg?size=809x1080&quality=95&sign=41f22f26d53814f98eb829b0cf26f048&type=album" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Даня Милохин</a></p>

Обложка © LIFE / Марат Абулхатин, © VK / Даня Милохин

Актёр Оскар Кучера испытывает испанский стыд за творчество тиктокера Дани Милохина. Об этом он рассказал в беседе с "Газетой.ru".

"Не понимаю, каким образом безграмотные, не умеющие говорить и петь люди становятся такими популярными. Недавно я задумался: "А может, завидую?" Нет. Это называется испанский стыд", — поделился он.

Артист также признался, что его дети тоже не понимают творчество Милохина и вообще особо не следят за блогерами. Так, дочка может что-то посмотреть по косметологии, а один из сыновей интересуется музыкой, но не той, которую делает Милохин.

Судебные приставы взыщут с Дани Милохина 15 тысяч рублей

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Ранее Лайф сообщал, что спевшего гимн Украины блогера Даню Милохина предложили признать иноагентом и лишить гражданства РФ. С соответствующей инициативой в Генпрокуратуру обратился руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Светлана Оперук

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