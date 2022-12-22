Врач объяснила, почему активированный уголь никак не спасёт от похмелья

Активированный уголь не поможет в борьбе с похмельем, а лишь соберёт из пищеварительного тракта еду. Об этом в беседе с "Газетой.ru" сообщила терапевт, врач-гастроэнтеролог GMS Clinic Елена Касимцева.

"Приём активированного угля и других энтеросорбентов никак, к сожалению, не поможет избежать похмелья. Энтеросорбенты собирают из пищеварительного тракта всё содержимое, в том числе еду", — объяснила специалист.

А молекулы этанола, продолжила Касимцева, слишком маленькие и очень быстро всасываются через стенку пищеварительного тракта. Она также дала рекомендацию тем, кто не может соблюдать умеренность и делать перерывы в приёмах пищи. По словам врача, им нужно принимать ферментные препараты, улучшающие качество пищеварения, но не снижающие функции поджелудочной железы. Касимцева отметила, что следует внимательно читать инструкции к лекарствам и учитывать все противопоказания.