Глава Запорожской области Евгений Балицкий вспомнил, как нынешний президент Украины Владимир Зеленский танцевал у него на корпоративах. Также Балицкий прокомментировал поездку украинского лидера в США, отметив, что встреча была слабой, а система Patriot, переданная Киеву, ничего не решит.

"Я его лично хорошо знаю, он у меня на корпоративах танцевал. Поэтому человек мне знакомый. Он уже не управляет ситуацией. Бывает так в жизни, когда ситуация управляет тобой", — отметил Балицкий.

Глава Запорожской области назвал Зеленского слабым и зависимым человеком, а также оценил комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, о поставке которых договорился президент Украины.

"Как военный лётчик, могу сказать, что система нормальная, но она была на вооружении, когда я ещё был советским офицером, поэтому она немножко устарела, но она одна ничего не решит. Если они пытаются закрыть одной системой Киев, даже Киев не закрыть. Практически ничего не привёз, денег они могли и без этого дать", — заявил Балицкий.