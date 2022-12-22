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22 декабря, 12:38

Переводчица Зеленского ошиблась и попросила у Вашингтона деньги для преступлений Киева

Переводчица украинского президента Владимира Зеленского в ходе его выступления перед журналистами перепутала слова и выразила надежду, что США предоставит Киеву финансовую помощь для его преступлений. Пресс-конференцию транслировало телевидение C-span.

"Я надеюсь, что Конгресс одобрит финансовую помощь для наших преступлений", — сказала переводчица Зеленского.

Таким образом, она вместо слова country, что переводится как "страна", произнесла crimes — "преступления". Было ли это оговоркой или произошло специально, неизвестно, как и неизвестна дальнейшая судьба девушки. Пресс-конференция проводилась вместе с американским лидером Джо Байденом после встречи Зеленского с Конгрессом.

После выступления Зеленского в США внезапно отложили голосование по помощи Киеву

После выступления Зеленского в США внезапно отложили голосование по помощи Киеву

Как рассказывал Лайф, в Белом доме у Зеленского состоялась двусторонняя встреча с Байденом. Лидера Украины раскритиковали за визит туда в свитере. Не обошлось без оговорок со стороны президента Штатов. Затем лидер Украины выступил на заседании обеих палат Конгресса. Это второй визит Зеленского в США в роли президента и первый с начала российской специальной военной операции на Украине.

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t.me / Zelenskiy / Official

Светлана Оперук

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