Переводчица Зеленского ошиблась и попросила у Вашингтона деньги для преступлений Киева

Переводчица украинского президента Владимира Зеленского в ходе его выступления перед журналистами перепутала слова и выразила надежду, что США предоставит Киеву финансовую помощь для его преступлений. Пресс-конференцию транслировало телевидение C-span.

"Я надеюсь, что Конгресс одобрит финансовую помощь для наших преступлений", — сказала переводчица Зеленского.

Таким образом, она вместо слова country, что переводится как "страна", произнесла crimes — "преступления". Было ли это оговоркой или произошло специально, неизвестно, как и неизвестна дальнейшая судьба девушки. Пресс-конференция проводилась вместе с американским лидером Джо Байденом после встречи Зеленского с Конгрессом.