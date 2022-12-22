Эксперт рассказала, как сохранить бодрость и не проспать все новогодние праздники

Чтобы не проспать все новогодние праздники и сохранить бодрость, нужно сохранять умеренность в еде и соблюдать привычный режим дня. Об этом Лайфу рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры управления в здравоохранении и индустрии спорта Государственного университета управления Татьяна Борисова.

Она рекомендовала отказаться от тяжёлой, жареной и жирной еды, включая майонез. Высококалорийные блюда лучше заменять фруктами и лёгкими десертами. Также эксперт призвала не голодать перед новогодней ночью с целью "оставить место" для всех блюд. Лучше придерживаться привычного режима приёма пищи. Умеренно нужно подходить и к употреблению алкоголя.

"Это не только спасёт вас от ненужных приключений, но и поможет избежать излишнего приёма пищи, за что ваша фигура скажет вам спасибо. Замените алкоголь на соки, морсы и другие безалкогольные напитки. И утром вы сможете проснуться бодрыми и активными", — сказала она.

Специалист отметила, что в праздники не стоит нарушать привычный режим дня и время сна, иначе будет трудно вернуться в нормальный график. Также Борисова посоветовала дополнять праздничные посиделки подвижными развлечениями и планировать мероприятия на выходные: ходить на выставки, экскурсии и обычные прогулки.

Лучше всего в праздники минимизировать использование социальных сетей, мессенджеров и обратить внимание на реальную жизнь: больше общаться с близкими, встречаться с друзьями в реальном мире.