Макрон захотел независимости от США
Президент Франции Макрон призвал союзников в Европе уменьшить зависимость от США ради собственной безопасности
Европе следует уменьшить свою зависимость от США и начать играть более активную роль в рамках НАТО. Такое мнение выразил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает The Wall Street Journal.
Политик убеждён, что Евросоюз должен быть более автономным в рамках альянса и действовать "внутри НАТО и вместе с НАТО", но не зависеть от него.
"Альянс — это не то, от чего мы должны зависеть. Это то, что мы должны выбрать, то, с чем нам работать. Мы должны переосмыслить нашу стратегическую автономию", — сказал Макрон.
Ранее стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена вбила клин между Штатами и союзниками, которых они призывали к солидарности в противодействии России. Под этим "клином" подразумевается американский закон о снижении инфляции. Макрон первым из европейских политиков обрушился с критикой в адрес США из-за политики субсидирования американских компаний и назвал её крайне агрессивной, а затем пригрозил Вашингтону ответом.
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