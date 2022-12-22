Макрон захотел независимости от США

Европе следует уменьшить свою зависимость от США и начать играть более активную роль в рамках НАТО. Такое мнение выразил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает The Wall Street Journal.

Политик убеждён, что Евросоюз должен быть более автономным в рамках альянса и действовать "внутри НАТО и вместе с НАТО", но не зависеть от него.