МИД РФ сообщил, что Ереван отказался от участия в трёхсторонней встрече по договору с Баку
Ереван отказался от участия в трёхсторонней встрече министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Об этом сообщается на сайте российского МИД.
Как рассказали в министерстве, 22 декабря состоялся телефонный разговор российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и его армянского коллеги Джейхуна Байрамова. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию в зоне ответственности миротворческого контингента РФ и обострение в связи с перекрытием Лачинского коридора — дороги, которая соединяет населённую армянами часть Нагорного Карабаха с Арменией.
"Выражено сожаление о решении Еревана отказаться от участия в запланированной на 23 декабря в Москве встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов подготовки мирного договора", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в том, что они не выполняют обязательств по контролю Лачинского коридора. По его словам, дорогу в настоящее время якобы блокируют азербайджанские силы. В Кремле не согласились с заявлением Пашиняна.
ТАСС / Валерий Шарифулин