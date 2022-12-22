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22 декабря, 12:58

МИД РФ сообщил, что Ереван отказался от участия в трёхсторонней встрече по договору с Баку

Ереван отказался от участия в трёхсторонней встрече министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Как рассказали в министерстве, 22 декабря состоялся телефонный разговор российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и его армянского коллеги Джейхуна Байрамова. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию в зоне ответственности миротворческого контингента РФ и обострение в связи с перекрытием Лачинского коридора — дороги, которая соединяет населённую армянами часть Нагорного Карабаха с Арменией.

"Выражено сожаление о решении Еревана отказаться от участия в запланированной на 23 декабря в Москве встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов подготовки мирного договора", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Россия рассчитывает на скорейшее возобновление движения в Лачинском коридоре

Россия рассчитывает на скорейшее возобновление движения в Лачинском коридоре

Ранее премьер Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в том, что они не выполняют обязательств по контролю Лачинского коридора. По его словам, дорогу в настоящее время якобы блокируют азербайджанские силы. В Кремле не согласились с заявлением Пашиняна.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Наталья Исакова

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