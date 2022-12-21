Россия рассчитывает на скорейшее возобновление движения в Лачинском коридоре
Евстигнеева: Москва рассчитывает на скорейшее возобновление движения в Лачинском коридоре
Россия рассчитывает, что транспортное сообщение в Лачинском коридоре возобновится в самое ближайшее время. Об этом заявила зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.
"Рассчитываем на восстановление полноценного транспортного сообщения в самое ближайшее время", — сказала она на заседании Совбеза организации.
Евстигнеева напомнила, что Лачинский коридор обеспечивает связь Нагорного Карабаха с Арменией. Россия, Армения и Азербайджан подписали 9 ноября 2020 года заявление, согласно которому он находится под контролем российского миротворческого контингента. Дипломат заметила, что при подписании документа стороны взяли на себя обязательства, которые должны неукоснительно соблюдаться.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обеспечить свободное и безопасное движение по Лачинскому коридору в зоне Карабахского конфликта, который был перекрыт азербайджанцами. Ереван назвал блокирование дороги Степанакерт — Горис провокацией.