Россия рассчитывает на скорейшее возобновление движения в Лачинском коридоре

Россия рассчитывает, что транспортное сообщение в Лачинском коридоре возобновится в самое ближайшее время. Об этом заявила зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.

"Рассчитываем на восстановление полноценного транспортного сообщения в самое ближайшее время", — сказала она на заседании Совбеза организации.

Евстигнеева напомнила, что Лачинский коридор обеспечивает связь Нагорного Карабаха с Арменией. Россия, Армения и Азербайджан подписали 9 ноября 2020 года заявление, согласно которому он находится под контролем российского миротворческого контингента. Дипломат заметила, что при подписании документа стороны взяли на себя обязательства, которые должны неукоснительно соблюдаться.