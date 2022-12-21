В Японии из-за снегопадов около десяти тысяч домов остаётся без света

В Ниигате затруднено движение автомобильного транспорта, поскольку несколько скоростных трасс перекрыто. К расчистке дорог привлечены бойцы Сил самообороны Японии. Кроме того, приостановлено движение поездов на нескольких направлениях. Из-за последствий снегопадов в префектуре погиб минимум один человек, также известно о пяти пострадавших.

Образовавшаяся в ночь с 19 на 20 декабря пробка на трассе, проходящей через города Касивадзаки и Нагаока в префектуре Ниигата, практически ликвидирована. Там оказались заблокированными более 800 машин, некоторые из них простояли без движения почти сутки. Сильные снегопады шли на побережье Японского моря с конца прошлой недели. В некоторых префектурах, в том числе в Аомори, Ниигате, Фукусиме и Ямагате, высота снежного покрова составила от одного до двух метров, что является рекордно высоким показателем для этого времени года.