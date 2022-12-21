В Японии из-за снегопадов около десяти тысяч домов остаётся без света
В японской префектуре Ниигата, где в последние дни шли сильные снегопады, не менее 9,8 тысячи домов продолжают оставаться без света. Об этом сообщили представители энергетической компании Tohoku Electric Power.
В Ниигате затруднено движение автомобильного транспорта, поскольку несколько скоростных трасс перекрыто. К расчистке дорог привлечены бойцы Сил самообороны Японии. Кроме того, приостановлено движение поездов на нескольких направлениях. Из-за последствий снегопадов в префектуре погиб минимум один человек, также известно о пяти пострадавших.
Образовавшаяся в ночь с 19 на 20 декабря пробка на трассе, проходящей через города Касивадзаки и Нагаока в префектуре Ниигата, практически ликвидирована. Там оказались заблокированными более 800 машин, некоторые из них простояли без движения почти сутки. Сильные снегопады шли на побережье Японского моря с конца прошлой недели. В некоторых префектурах, в том числе в Аомори, Ниигате, Фукусиме и Ямагате, высота снежного покрова составила от одного до двух метров, что является рекордно высоким показателем для этого времени года.
Ранее Лайф рассказывал, что районы Парижа погрузились во тьму из-за аварийного отключения света. Так, пострадало около 125 тысяч домов. Спустя некоторое время ситуацию с подачей электроэнергии нормализовали.
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