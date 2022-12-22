Гузеева рассказала, как на новогодних праздниках не "передознуться" пельменями

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева слепила на Новый год полторы тысячи пельменей. Как призналась артистка, на праздниках она планирует питаться исключительно этим блюдом.

"В этом году устраиваем пельменные вечеринки, обеды и завтраки. Как в детстве в Сибири и на Урале. С утра поел — весь день свободен. Себе заготовила 1500 штук. Все гости на низком старте", — написала 63-летняя Гузеева в соцсетях.

Гузеева поделилась фотографией тарелки с пельменями на фоне Деда Мороза и Снегурочки. Фото © Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / _larisa_guzeeva_

Также артистка рассказала, как употреблять пельмени, чтобы избежать "передоза". Так, она рекомендовала не добавлять в блюдо кетчупа, масла и сметаны, а в качестве заправки, по её словам, подойдёт уксус с горчицей и перцем. При этом многие поклонники телезвезды отчитали её за отсутствие силы воли. Фанаты припомнили Гузеевой, что ещё несколько дней назад она упорно скидывала лишний вес, сидя на диетах. "А как же фигура?" — поинтересовалась одна из подписчиц. Тем не менее нашлись и те, кто поддержал актрису и назвал её пельмени "отличным новогодним меню".