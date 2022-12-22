Суровая зима: Огромные сугробы не помешали детям в Приморье кататься на качелях и играть во дворе

Приморский край в буквальном смысле завалило снегом. Непогода нарушила энергоснабжение и автомобильное сообщение в ряде населённых пунктов региона. К примеру, в посёлке Ольга за сутки выпало почти пять месячных норм осадков (100 мм), но это не помешало местной детворе повеселиться: ребята нашли качели и смогли их откопать.

Огромные сугробы не помешали детям в Приморье кататься на качелях и играть во дворе. Видео © VK / Инфо24 | Новости

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, за минувшие сутки было зафиксировано 24 отключения электричества, тепла и воды. В частности, наблюдались перебои со светом во Владивостоке. Кстати, городским предприятиям было рекомендовано сократить рабочий день. Кроме того, студентов перевели на онлайн-обучение, а в школах отменили занятия.

"Сейчас энергетики работают над восстановлением электричества в Ольгинском округе. Пока без света остаются посёлок Моряк-Рыболов, сёла Маргаритово, Лиственная, Весёлый Яр, Ракушка", — говорится в сообщении правительства.