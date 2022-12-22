Зеленского сравнили с "управляющим стриптиз-клуба", а его визит в США назвали унизительным

Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в США, чтобы в очередной раз выкачать деньги из страны вместо попытки предложить идеи укрепления мировой стабильности. По мнению ведущего Fox News Такера Карлсона, такой сценарий является для Штатов "унизительным".

Прежде всего Карлсона возмутил внешний вид Зеленского, который приехал на встречу с Джо Байденом и в Конгресс США в свитере цвета хаки и армейских брюках. Журналист сравнил его с "управляющим стриптиз-клуба".

"Сутью [визита] было заискивание [США] перед украинским менеджером стриптиз-клуба и передача ему миллиардов долларов из нашей рассыпающейся экономики. Сложно, если не невозможно, представить более унизительный сценарий для величайшей страны в мире", — отметил Карлсон.

Возмутил ведущего и тот факт, что, выступая в Конгрессе, Зеленский назвал американские миллиарды "инвестицией" в качестве помощи Украине, а не благотворительностью.

"Неужели, а какая от этого отдача, смысл, оправдание этому? Разве у нас есть исторический долг перед Украиной или историческая вражда с постсоветской Россией? Нет и нет", — добавил Карлсон.