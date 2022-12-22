Путин одобрил выдачу временных разрешений на сделки с лицами под контрсанкциями

Президент Владимир Путин одобрил выдачу правительством временных разрешений на сделки с лицами, подпавшими под российские контрсанкции. Указ главы государства опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в указ от 3 мая 2022 года, в котором президент запретил федеральным и региональным властям, а также организациям и физлицам совершать сделки с контрагнетами, в отношении которых "применяются специальные экономические меры".

"Предоставить Правительству Российской Федерации полномочие по выдаче временных решений на совершение отдельных сделок (операций, действий) с лицами, находящимися под санкциями", — гласит текст указа.