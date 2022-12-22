Герасимов назвал боевые действия в ходе спецоперации ожесточёнными

Боевые действия в ходе российской спецоперации на Украине с самого начала носили ожесточённый характер. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ — первый замминистра обороны РФ Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

"Надо отметить, что боевые действия развернулись на обширной территории и носили с самого начала ожесточённый характер", — отметил он.