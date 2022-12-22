Герасимов назвал боевые действия в ходе спецоперации ожесточёнными
Боевые действия в ходе российской спецоперации на Украине с самого начала носили ожесточённый характер. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ — первый замминистра обороны РФ Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
"Надо отметить, что боевые действия развернулись на обширной территории и носили с самого начала ожесточённый характер", — отметил он.
Герасимов напомнил, что СВО началась с ударов высокоточным оружием по украинской авиации на аэродромах, средствам ПВО, пунктам управления, складам и арсеналам с боеприпасами. После этого группировки ВС РФ перешли в наступление в назначенных зонах ответственности, и в результате была освобождена ЛНР, с минимальными потерями взят город-порт Мариуполь, установлен полный контроль над Азовским побережьем, территориями Херсонской и Запорожской областей.
А накануне президент РФ Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Глава государства начал выступление с минуты молчания в память о погибших бойцах, а затем подчеркнул, что военные РФ действуют мужественно и стойко, задачи СВО будут, безусловно, выполнены. Президент также поручил Минобороны внимательно относиться к критике в свой адрес и напомнил, что ограничений по финансированию ВС РФ нет, страна даёт всё, что просит армия.