Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 декабря, 11:01

Шойгу снова посетил зону спецоперации

Шойгу проинспектировал подразделения группировки Вооружённых сил РФ в зоне СВО

Глава Минобороны Сергей Шойгу снова посетил зону спецоперации. Как сообщили в ведомстве, министр проинспектировал подразделения ВС РФ, заслушал доклады командиров и проверил условия размещения личного состава.

Шойгу проинспектировал подразделения группировки Вооружённых сил РФ в зоне СВО. Видео © Минобороны РФ

"Сергей Шойгу проверил условия размещения личного состава и военной техники в пунктах временной дислокации воинских частей. В ходе заслушивания командиров подразделений Сергей Шойгу обратил особое внимание на организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Шойгу: В 2023 году будет продолжено проведение СВО до полного выполнения задач

Шойгу: В 2023 году будет продолжено проведение СВО до полного выполнения задач

Напомним, в прошлый раз Шойгу приезжал в зону СВО 18 декабря. Генерал армии на вертолёте осмотрел районы дислокации войск и проверил передовые позиции. Он также пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение боевых задач.

Обложка ©

Минобороны РФ

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров