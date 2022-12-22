Шойгу снова посетил зону спецоперации
Шойгу проинспектировал подразделения группировки Вооружённых сил РФ в зоне СВО
Глава Минобороны Сергей Шойгу снова посетил зону спецоперации. Как сообщили в ведомстве, министр проинспектировал подразделения ВС РФ, заслушал доклады командиров и проверил условия размещения личного состава.
Шойгу проинспектировал подразделения группировки Вооружённых сил РФ в зоне СВО. Видео © Минобороны РФ
"Сергей Шойгу проверил условия размещения личного состава и военной техники в пунктах временной дислокации воинских частей. В ходе заслушивания командиров подразделений Сергей Шойгу обратил особое внимание на организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации", — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Напомним, в прошлый раз Шойгу приезжал в зону СВО 18 декабря. Генерал армии на вертолёте осмотрел районы дислокации войск и проверил передовые позиции. Он также пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение боевых задач.
Минобороны РФ